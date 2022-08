Kres złudzeń w walce z HIV

Amerykańska Fundacja "AIDS Healthcare" (AHF) wezwała rząd USA do zaprzestania ogromnych wydatków na nieudane badania.

Naukowcy zaangażowani w prace, które mają dostarczyć skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi HIV, wątpią, by kiedykolwiek ich wysiłek zakończył się sukcesem.

- Wyniki naszej ankiety pokazują, że wśród naukowców panuje pesymistyczne nastawienie co do przyszłości badań nad skutecznym specyfikiem zapobiegającym AIDS. Nadszedł czas, by przekalkulować wydatki rządowe na ten cel - powiedział Michael Weinstein, przewodniczący AHF. Stwierdził także, że kontynuowanie badań nad szczepionką leży tylko w interesie naukowców, którzy na swoją pracę dostają ogromne pieniądze z budżetu państwa.

Nawet ci eksperci, którzy optymistycznie patrzą na rozwój badań nad prewencją AIDS, przyznali, że opracowana szczepionka nie byłaby uniwersalna, a jej działanie ograniczone. - Jaki procent skuteczności kwalifikowałby szczepionkę do powszechnego stosowania? - pyta retorycznie doktor Homayoon Khanlou z AHF .

Lekarze z AHF ubolewają, że mimo porażek rząd USA stale zwiększa wydatki na badania nad szczepionką. W 2000 r. przeznaczył na ten cel 327 mln dol., a w 2006 r. już 854 mln dol.

- Miliard dolarów przeznaczony na zapobieganie AIDS poprzez edukację mieszkańców krajów rozwijających się uratowałby miliony ludzkich istnień - powiedział Khanlou.