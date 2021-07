Kraska: Ludzie uwierzyli, że koronawirusa nie ma i to może spowodować, że za kilka dni dojdzie do dużego wzrostu zakażeń w kraju

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska pytany był w radiowej Jedynce między innymi o wariant Delta w Polsce.

- Wariant Delta zaczyna dominować już w całej Europie, także i u nas w kraju. Na dzień dzisiejszy mamy już 246 potwierdzonych przypadków mutacji Delta. To już jest prawie 70 procent wszystkich próbek, które badamy – odpowiedział.

Dodał, że wariant ten w Niemczech wynosi ponad 80 procent wszystkich zakażeń, a we Francji ponad 90 procent. I najwięcej zakażonych jest wśród młodych oraz niezaszczepionych.

Zapewnił, że używane w Polsce szczepionki chronią przed nową mutacją. – Oczywiście, to nie jest w stu procentach. Nie ma takiej choroby, w której szczepionka by zabezpieczała nas w stu procentach, ale te wyniki, te badania, które są pokazywane, nawet jeśli zachorujemy po dwóch dawkach, to ten przebieg zakażenia jest bardzo łagodny – to są bóle mięśniowe, bóle głowy, podwyższenie gorączki – tłumaczył.