Grodzisk Mazowiecki. Atak antyszczepionkowców na punkt szczepień. Minister zdrowia potępia

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z zajścia. osoby w żółtych kamizelkach próbują wejść do punktu szczepień. Drogę zagradza im dwóch pracowników punktu. Po kilkuminutowej wymianie ostrych zdań dochodzi do szarpaniny i padają ciosy. Na miejscu zjawiają się funkcjonariusze Straży miejskiej, którzy uniemożliwiają wejście agresywnie zachowującej się grupce na teren punktu szczepień.

Policja w Grodzisku potwierdziła portalowi polsatnews.pl, że grupa osób chciała wejść do budynku, w którym znajdował się punkt szczepień używając siły. Policja interweniowała około godziny 13.30 i zatrzymane zostały dwie osoby.

- Zbieramy materiały dotyczące tego zdarzenia, będą kierowane wnioski o ukaranie do sądu wobec tych osób, które dokonały wykroczeń, a osoby zatrzymane usłyszą zarzuty. (...) Nigdy do takich sytuacji nie dochodziło w Grodzisku Mazowieckim. Jest to pierwsze takie zdarzenie i na dodatek bardzo agresywne - powiedziała w rozmowie portalem naszemiasto.pl aspirant sztabowy Katarzyna Zych, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim.