Koronawirus w USA: Pierwsi Amerykanie mogą zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19 już 11 grudnia

Najpierw rozpoczęto by szczepienia pracowników służb medycznych, potem służby mundurowe, następnie ludzi z grup największego ryzyka zakażeń.

Do tego czasu szczepieniom musiałyby być poddanych ponad dwie trzecie Amerykanów.

Byłby to początek powrotu normalności w Stanach Zjednoczonych, które najboleśniej odczuwają skutki pandemii. Ponad 12 milionów zakażonych, ponad 255 tysięcy śmiertelnych ofiar zarazy, ogromne straty w gospodarce tego mocarstwa.

Dodał on, że w akcję szczepienia włącza się nie tylko służby cywilne, także wojskowe.

- Naszym planem jest umożliwienie wysyłania szczepionek do miejsc szczepień w ciągu 24 godzin od ich zatwierdzenia, więc spodziewam się być może drugiego dnia po zatwierdzeniu 11 lub 12 grudnia - powiedział Slaoui CNN w niedzielę.

Slaoui Mówi, iż oznacza to, że jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona, może zostać wprowadzona do użytku już następnego dnia.

W miniony piątek firma Pfizer złożyła wniosek do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków o pozwolenie na użycie w nagłych wypadkach jej szczepionki przeciwko Covid-19. Posiedzenie komitetu doradczego ds. Szczepionek FDA ma się odbyć 10 grudnia.

Ale w połowie roku 2021 można by również rozpocząć szczepienia dzieci, co zapowiada wspomniany specjalista.

Gubernator Florydy Ron DeSantis powiedział, że jego stan zakupił pięć miliony igieł, 5 milionów strzykawek i 5 milionów wacików nasączonych alkoholem, aby przygotować się do dystrybucji szczepionki.

Gustave Perna, dyrektor odpowiedzialny za operacje szczepień w USA, że jest 100 milionów zestawów szczepionek gotowych do użycia, jeśli tylko rozpocznie się dystrybucja szczepionki.

Na podstawie aktualnych prognoz firma Pfizer spodziewa się wyprodukować do 50 milionów dawek szczepionek w tym roku i do 1,3 miliarda dawek w 2021 roku.

Chociaż wniosek firmy Pfizer uznano za zachęcający, to jednak Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych podkreśliło, że nadal potrzebny jest przejrzysty przegląd danych tej firmy, w tym dowody na to, że szczepionka była badana w różnych populacjach.

W oświadczeniu komisarz FDA, dr Stephen Hahn, przyznał, że „przejrzystość i dialog mają kluczowe znaczenie dla zaufania opinii publicznej do szczepionek Covid-19” i zapewnił, że ocena będzie otwarta i przejrzysta, jak to tylko możliwe.

Gubernator nazwał ostatnie przełomy „najwspanialszymi promieniami nadziei, jakie widzieliśmy od początku pandemii”.

Dr Troy Brennan, wiceprezes i dyrektor medyczny CVS Health, powiedział, że jego firma również przygotowuje się do masowego wprowadzenia szczepionek. Chociaż spodziewa się, że CVS będzie dysponować szczepionkami do połowy grudnia, firma koncentruje się na koordynacji z Operacją Warp Speed, aby najpierw dostarczyć je do domów opieki i domów opieki.

Brennan powiedział, że spodziewa się, że sklepy CVS w USA zaczną oferować szczepionki Covid-19 pod koniec lutego, na początku lub w marcu.

Według sondaży chęć poddania się szczepieniu wyraziło 58 proc. respondentów.