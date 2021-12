Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki: Jestem daleki od optymizmu. Grozi nam piąta fala epidemii

Nauka zdalna trwa. Kolejne obostrzenia w szkołach i nauka online do 9.01.22 roku. Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli

Nauka zdalna wróciła do szkół 20.12.2021 roku i potrwa do 9.01.2022 roku. We wtorek, 7.12.2021 roku odbyła się konferencja Ministerstwa Zdrowia ws. obostrzeń....