Omikron w Polsce. Wiceminister zdrowia nie wyklucza wprowadzenia nowych obostrzeń. "Powinniśmy przygotować się na kolejną falę"

Wiceszef resortu zdrowia był w poniedziałek rano gościem Beaty Michniewicz w „Salonie Politycznym Trójki”. Tematem rozmowy była aktualna sytuacja epidemiczna, także w kontekście nowego wariantu koronawirusa, którego do tej pory potwierdzono w Polsce 7 przypadków.

Odnosząc się do potwierdzonych ostatniej doby 9 609 nowych zakażeń koronawirusem Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że jest to o ponad 15,5 procenta mniej w porównaniu do danych sprzed tygodnia. – Trend malejący utrzymuje się, ale powinniśmy przygotować się na kolejną falę – podkreślił.

Wiceminister nie wykluczył tu, że pojawienie się omikrona może wymusić na rządzących konieczność wprowadzenia nowych restrykcji. – Jest wielokrotnie bardziej zakaźny niż wariant delta. Wystarczy kilka minut, żeby zakazić się tym wariantem – podkreślił.