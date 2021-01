Koronawirus w Polsce: Prawie 5 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 291 osób

- Cała UE została zaskoczona informacją, że Pfizer w znaczący sposób zamierza obniżyć dostawy szczepionek. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację o obniżce dostawek szczepionek firmy Pfizer- poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. - Dzisiaj trwało przeliczanie naszego harmonogramu, by dopasować go do nowej sytuacji- tłumaczył.