Dworczyk: Cała UE została zaskoczona informacją, że Pfizer zamierza obniżyć dostawy szczepionek. Musieliśmy zmienić harmonogram szczepień

- Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację o obniżce dostawek szczepionek firmy Pfizer- poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. - Dzisiaj trwało przeliczanie naszego harmonogramu, by dopasować go do nowej sytuacji - tłumaczył. Jednocześnie dodał, że w poniedziałek do godziny 14 zostało zaszczepionych 475 264 pacjentów.

- Cała UE została zaskoczona informacją, że Pfizer w znaczący sposób zamierza obniżyć dostawy szczepionek. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację o obniżce dostawek szczepionek firmy Pfizer- poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. - Dzisiaj trwało przeliczanie naszego harmonogramu, by dopasować go do nowej sytuacji- tłumaczył.

Dworczyk przedstawił także dane na temat wykonywanych szczepień. - Dzisiaj do godziny 14 zaszczepionych pierwszą dawką zostało 475 264 pacjentów. Od wczoraj trwają też szczepienia drugą dawką. Mamy w magazynach prawie 610 tysięcy szczepionek. Do punktów szczepień dostarczyliśmy 647 tysięcy sztuk- mówił. Jednocześnie dodał, że jeżeli chodzi o szczepienia populacyjne, to do godziny 14 na konkretne terminy zarejestrowały się 431 782 osoby. - Teraz zapisują się seniorzy powyżej 80 roku życia. Od 22 lutego dołączą do tych zapisów seniorzy powyżej 70 roku życia. 25 stycznia ruszą szczepienia tej grupy- tłumaczył.

Szef KPRM poinformował również, że do godziny 14 mamy zarejestrowano prawie 1,5 mln zgłoszeń chęci zaszczepienia. W związku z decyzjami firmy Pfizerz zaktualizowany został harmonogram dostaw. - Mamy zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie. Mają gwarancję otrzymania drugiej dawki- uspokajał Dworczyk i dodał, że "jesteśmy zmuszeni wydłużyć szczepienia grupy "0" w związku ze zmniejszeniem dostaw. - Zamiast 330 tysięcy osób z grupy zero, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu, będziemy mogli zaszczepić około 130 tysięcy.

- Nie zmieniamy drugiego szczepienia, mamy zapas. Nie zmieniamy także terminu rozpoczęcia szczepień masowych. 25 stycznia rozpoczyna się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia. Mam nadzieję, że nasze plany uda się zmodyfikować w taki sposób, żeby jedyną negatywną konsekwencją był nieco dłuższy okres dokończenia szczepienia grupy 0 - tłumaczył.

Jednocześnie szef KPRM zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, by szczepienie grupy zero zostało zakończone w lutym.

- Dzisiaj zamiast 360 tysięcy przyleciało do Polski 176 tysięcy dawek- tłumaczył. - W kolejnych tygodniach będzie to 296 tysięcy, potem więcej- mówił i dodał, że już w połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby dostarczanych szczepionek. Dopytywany przez dziennikarzy przyznał, że "jest szansa, żeby do końca miesiąca została zarejestrowana szczepionka AstraZeneca". - Ale to zależy od samej firmy i od Europejskiej Agencji Leków. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie, ale jesteśmy ostrożni z robieniem sobie nadziei- przyznał.

Jednocześnie odniósł się do ewentualnego zakupu szczepionek po za UE. - W ramach umowy zawartej przez Komisję Europejską, kraje zobowiązały się do niedokonywania zakupów u producentów- wyjaśnił. "To dla nas krytyczny moment" - Firma Pfizer zredukowała zamówienia do połowy lutego o około 360 tysięcy. To dla nas krytyczny moment, kiedy z jednej strony chcieliśmy dokończyć szczepienia grupy zero i rozpoczynać szczepienia populacyjne- powiedział Michał Kuczmierowski, Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. - Musimy bardzo poważnie zrewidować nasze plany- dodał. Jak wyjaśniał, plan na najbliższe tygodnie, przy użyciu szczepionek Moderny i Pfizera, to około 260-280 tysięcy szczepień w najbliższym tygodniu. - W przyszłych tygodniu, po rozpoczęciu szczepień populacyjnych, liczba personelu medycznego, który planujemy szczepić będzie wynosiła około 120-140 tysięcy- mówił Jednocześnie Kuczmierowski dodał, że w kolejnych tygodniach będzie ta liczba w związku z zapotrzebowaniem na drugie dawki będzie maleć.

Ponad 3 tysiące nowych zakażeń. To najniższy wynik od 28 grudnia 2020 roku - Mamy 3 271 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (475), pomorskiego (468), śląskiego (311), małopolskiego (306), zachodniopomorskiego (292), wielkopolskiego (224), kujawsko-pomorskiego (201), dolnośląskiego (156), opolskiego (125), warmińsko-mazurskiego (108), lubuskiego (99), łódzkiego (98), lubelskiego (86), podkarpackiego (83), świętokrzyskiego (73), podlaskiego (69). 97 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj także Ponad 3 tysiące nowych zakażeń. To najniższy wynik od grudnia 2020 roku

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 41 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 438 914. Do tej pory w Polsce z powodu koronawirusa zmarło 33 407 osób. W ciągu doby wykonano ponad 25,1 tys. testów.

Mniej szczepionek na koronawirusa w Polsce - Dostawy szczepionek są w sposób znaczący zmniejszone – przekazał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W związku z tym szczepienie grupy 0 zostanie znacząco opóźnione.

Czytaj także Mniej szczepionek na koronawirusa w Polsce. Rząd przedstawi dziś szczegóły

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przekazał dziś, że w niedzielę późnym wieczorem polski rząd otrzymał harmonogram od producenta szczepionek firmy Pfizer. - W tej chwili analizujemy go i staramy się dostosować nasz krajowy harmonogram do tych informacji - mówił w Polsat News. Jak dodał, „dostawy są w sposób znaczący zmniejszone". Sprecyzował, że harmonogram od Pfizera przewiduje zmniejszone dostawy do 8 lutego. - Później mają nastąpić znaczące zwiększenia dostaw, ale to są na razie tylko deklaracje – tłumaczył.

Powrót do szkół w reżimie sanitarnym