Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 21 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. Ostatniej doby zmarło 140 osób

Mamy 21 849 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (3852), śląskiego (3649), wielkopolskiego (2152), małopolskiego (1715), dolnośląskiego (1693), pomorskiego (1213), podkarpackiego (1211), kujawsko-pomorskiego (1155), łódzkiego (1110), lubuskiego (701), zachodniopomorskiego (662), lubelskiego (633), warmińsko – mazurskiego (605), opolskiego (500), świętokrzyskiego (461), podlaskiego (351). 186 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

O mutację brytyjską został także zapytany wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News. Polityk przekazał, że obecnie panuje w Polsce tendencja wzrostowa co do zachorowań.

- Nowych przypadków będzie nam przybywać. Szczególnie mutacja brytyjska, o której tak ostatnio głośno mówimy w skali całego kraju - to jest prawie 80 proc. wszystkich przypadków. Mamy też województwa, takie jak: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, czy też małopolskie, gdzie już ok. 90 proc. wszystkich dodatnich przypadków koronawirusa to jest mutacja brytyjska – przekazał wiceszef resortu zdrowia.