Koronawirus w Czechach: Lawinowo przybywa zakażeń, system opieki zdrowotnej zbliża się do kresu możliwości

W Czechach jest dziś 77 tysięcy aktywnych przypadków koronawirusa, a pół tysiąca pacjentów jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Liczba śmiertelnych ofiar dochodzi do 1400. Taka sytuacja sprawia, że system opieki zdrowotnej zbliża się już do kresu swoich możliwości, o czym ostrzega Czechów minister spraw wewnętrznych Jan Hamacek. - Patrząc na te liczby i przewidywania na przyszłość widzimy, co może się stać – mówi minister. I ostrzega, że do zapaści służby zdrowia pozostało 14 dni i ludzie muszą zdać sobie sprawę, jak bardzo poważna jest obecna sytuacja. Dlatego władze podejmują desperackie kroki, by przeciwdziałać najgorszemu scenariuszowi. Premier Andrej Babis nakazał wojsku wybudować szpital na pół tysiąca łóżek w praskim centrum konferencyjnym.