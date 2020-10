Światowa Organizacja Zdrowia: z badań wynika, że remdesivir nie pomaga hospitalizowanym z koronawirusem

Szerokie badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) sugerują, że lek przeciwwirusowy remdesivir nie pomógł hospitalizowanym pacjentom z COVID-19, choć wykazały to wcześniejszego badania. Wyniki badań WHO nie negują poprzednich, a testy WHO nie były tak rygorystyczne, jak te prowadzone wcześniej przez National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych. Wyrażają one jednak obawy co do tego, jaką wartość przedstawia ten drogi lek, choć żadne z badań nie wykazało, że może on dawać szanse pacjentom na przeżycie.

Lek ten nie został zatwierdzony do leczenia Covid-19 w USA, ale dopuszczono go do stosowania w nagłych wypadkach po tym, jak poprzednie badanie wykazało, że skrócił on czas powrotu pacjentów do zdrowia średnio o pięć dni. Remdesivir zatwierdzono do stosowania przeciwko koronawirusowi w Europie i był jednym z leków podanych amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, gdy ten zaraził się koronawirusem na początku października.