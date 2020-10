Koronawirus na Mazowszu. Raport 21.10: Warszawa od soboty jest w czerwonej strefie. Ilu jest zakażonych? Aktualne dane z regionu

Mimo pandemii (prawie) wszystkie wynagrodzenia w Polsce wzrosły. I to powyżej prognoz ekspertów. Ale zmalało zatrudnienie

Rekordowo od początku pandemii – bo aż o 5,6 proc. rok do roku - wzrosło we wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Było też ono o 0,6 proc. wyższe niż w sierpniu 2020 r. i wyniosło dokładnie 5371,56 zł. To sporo więcej niż przewidywali analitycy; większość ekonomistów prognozowało raczej spadek wynagrodzeń w związku z nasileniem się pandemii. Na razie nawrót nakazów i ograniczeń przełożył się tylko na poziom zatrudnienia: we wrześniu 2020 r. było ono niższe średnio o 1,2 proc. niż we wrześniu 2019 r. Wiadomo jednak, że w październiku (gdy rząd wprowadził większość restrykcji) te wyniki muszą się pogorszyć. Chwilą prawdy będzie jednak dopiero styczeń: wtedy skończy się okres ochrony etatów w ramach tarcz antykryzysowych.