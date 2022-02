Korespondencja z Ukrainy. Tak na kijowskiej plaży Ukraińcy - młodzi chłopcy, dziewczyny, emeryci - ćwiczą jak bronić Ojczyzny

Zmusić rząd w Kijowie do kapitulacji

Do inwazji może dojść w każdej chwili. Coraz częściej pojawiają się opinie, że już 22 lutego, podczas obrad Rady Federacji i Dumy Państwowej władze rosyjskie wypowiedzą wojnę Ukrainie. W podobnych okolicznościach zaczęła się wojna przeciw Gruzji w 2008 r. Zdaniem niektórych komentatorów, Rosja nie ma jednak wystarczających środków na prowadzenie wojny na tak dużą skalę przez dłuższy czas. Dlatego rosyjskim generałom będzie zależało, by rozstrzygnąć losy wojny w jak najkrótszym czasie. To może skutkować użyciem przez rosyjską armię wszystkich możliwych środków wojennych z bombardowaniem celów cywilnych włącznie na tyle dotkliwych, by złamać ducha bojowego Ukraińców i zmusić rząd w Kijowie do kapitulacji.