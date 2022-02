Odliczanie do wojny. Korespondencja z Ukrainy

Rosyjskie media donoszą o trwającym ostrzale kontrolowanych przez separatystów terytoriów. Ukraińcy mieli wystrzelić pocisków rakietowych z których dwa spadły rzekomo na terytorium Rosji (obwód Rostowski). Kremlowskie media pełne są też doniesień o rzekomej działalności dywersantów przygotowujących, ale też dokonujących zamachów terrorystycznych w Ługańsku i Doniecku W telewizji Rosija24 można już oglądać z nimi wywiady. Na stacjach benzynowych w Doniecku brakuje paliwa, a w bankomatach gotówki. Trwa też mobilizacja wszystkich dorosłych mężczyzn do 58 roku życia, a do obwodów graniczących z Donbasem płynie, zdaniem rosyjskich dziennikarzy, potok uchodźców - kobiet i dzieci, którym dwa dni temu władze separatystycznych republik nakazali ewakuować się do Rosji.

Sami rosyjscy dziennikarze ubrani w kamizelki kuloodporne i hełmy nie pozostawiają złudzeń, że wojna już trwa. Nie widać jej jednak w zdjęciach, które rejestrują na miejscu. Widać jedynie ich samych, kiedy chowają się w okopach, schylają głowy po kolejnych eksplozjach i wystrzałach a to może wskazywać, że dźwięk został dodany później, na montażu w telewizyjnym studio. “Sytuacja w Donbasie ma być katastrofalna” słychać zza kadru słowa dziennikarza. Gdyby mu i jego kolegom z kontrolowanych przez Kreml mediom wierzyć, to wojna, przynajmniej w Donbasie już się rozpoczęła. A to oznacza tylko jedno. Kreml usiłuje stworzyć pretekst do rozpoczęcia operacji wojskowej przeciw państwu Ukraińskiemu.