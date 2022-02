Korea Południowa: Zmagania z pandemią, przybywa zgonów i zakażeń koronawirusem

Korea Południowa ma problemy związane z pandemią koronawirusa. Odnotowano tam najwyższą liczbę zgonów z powodu Covid w ciągu miesiąca.

61 zgonów zgłoszonych przez Koreańską Agencję Kontroli i Zapobiegania Chorobom we wtorek było najwyższym dziennym wynikiem od 74 zgłoszonych 19 stycznia, kiedy ten kraj wychodził z epidemii wywołanej przez wariant Delta.

Większa skala epidemii budzi obawy, że liczba hospitalizacji i zgonów może wzrosnąć w nadchodzących tygodniach - podała agencja Associated Press. 57 177 nowych przypadków zakażeń koronawirusem zgłoszonych we wtorek to kolejny jednodniowy rekord i ponad 12-krotny wzrost w stosunku do poziomów z połowy stycznia, kiedy Omikron stał się dominującym wariantem.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom zaktualizowało swoje ostrzeżenie o podróżach do Korei Południowej do poziomu 4, najwyższego ryzyka, doradzając Amerykanom, aby unikali podróży do kraju lub upewnili się, że są w pełni zaszczepieni, jeśli podróż.

Park Hyang, wysoki rangą urzędnik południowokoreańskiego resortu zdrowia, powiedział, że zasoby szpitalne w kraju pozostają stabilne, a mniej niż 27 proc. oddziałów intensywnej terapii przeznaczonych dla Covid jest obecnie zajętych.