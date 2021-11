Kopalnia Turów. Minister Moskwa: Polska i Czechy nie potrzebują pośrednictwa UE

Premier Czech Andrej Babisz zapowiedział na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, że minister klimatu Anna Moskwa przyjedzie w piątek do czeskiej Pragi, aby spotkać się z czeskim ministrem środowiska Rchardem Brabcem.

Moskwa: Polska i Czechy nie potrzebują pośrednictwa instytucji UE

Minister klimatu Anna Moskwa przekazała we wtorek w mediach społecznościowych, że ma nadzieję, iż piątkowe spotkanie z ministrem Brabcem „pozwoli nie tylko wrócić do rozmów, ale doprowadzi do ostatecznego rozwiązania sporu”.