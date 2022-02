Konflikt Rosja-Ukraina. Witold Waszczykowski wskazuje trzy kroki, by uniknąć wojny

Były szef polskiej dyplomacji, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski był w piątek gościem programu „Newsroom” Wirtualnej Polski. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja wokół Ukrainy związana z zagrożeniem atakiem Rosji na ten kraj.

Polityk wyraził pogląd, że powtarzany jest obecnie „chocholi taniec” z 1938 roku, z okresu konferencji monachijskiej, gdzie doszło do poszło do podziału Czechosłowacji. Waszczykowski podkreślił, że wówczas także, chcą uniknąć wojny, prowadzono z agresorem politykę appeasementu.

Były szef MSZ wskazał trzy, których wykonanie jest konieczne, aby wojnie zapobiec. Przede wszystkim należy – mówił polityk – odebrać Moskwie dochody ze sprzedaży gazu, bo to one stwarzają jej możliwość prowadzenia agresywnej polityki. Jako drugi krok wymienił wzmocnienie wschodniej flanki NATO. – To na szczęście się dzieje – wskazał.

– Trzeci krok to wzmocnić Ukrainę pod wieloma względami, również wojskowym, aby pozwolić Ukrainie się bronić. To jest połowiczne działanie, bo niektóre państwa działają w tym kierunku, niektóre nie – mówił dalej Witold Waszczykowski.