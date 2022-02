„Póki są możliwości komercyjne”. Kolejne kraje apelują o wyjazd swoich obywateli z Ukrainy

Rośnie zaniepokojenie związane z zagrożeniem rosyjskim atakiem na Ukrainę. Kolejne kraje ogradzają swoim obywatelom wszelkie podróże do tego kraju i zalecają natychmiastowy wyjazd, tym którzy obecnie tam przebywają. Na taki krok zdecydowały się m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Norwegia i Izrael. Do państw tych dołączyła Wielka Brytania.

Atak możliwy w każdej chwili

Inwazja Rosji na Ukrainę może rozpocząć się w każdej chwili – potwierdził w piątek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Jak podkreślił, jeśli do tego dojdzie, atak zacznie się od bombardowania i ostrzału rakietowego.

– Putin może podjąć rozkazy wojskowe w każdym momencie. Mogą to być różne formy działania. Jedną z nich to szybki atak na Kijów, bierzemy to pod uwagę – podkreślał. Sullivan dodał, że USA są głęboko przekonane, że gdyby Rosja zdecydowała się na inwazję, będzie próbowała stworzyć sobie ku temu pretekst, „prowokację, która uruchomi działania militarne”.