Komisja Europejska: Nowe rekomendacje ws. podróżowania w czasie pandemii

Lek na COVID-19: Sotrowimab coraz bliżej zatwierdzenia przez EMA? Amerykanie dopuścili preparat do stosowania w USA [SZCZEPIMY SIĘ]

Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię naukową o produkcie sotrowimab firm GSK i Vir Biotechnology przeznaczonym do stosowania we wczesnym leczeniu COVID-19. Amerykanie (FDA) już dopuścili lek do stosowania u siebie w sytuacjach nadzwyczajnych. Co to za lek?