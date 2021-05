Wietnam: odkryto nowy, niezwykle zaraźliwy wariant koronawirusa. Świat ma się czego bać

Ten nowy wariant jest wysoce zaraźliwy, gdyż bardzo szybko rozprzestrzenia się w powietrzu. Minister Long dodaje, że badania ujawniły, iż będzie on trudny do opanowania. - Nasz resort zdrowia ogłosił odkrycie nowego wariantu koronawirusa, który pojawił na światowej mapie - mówił Long i dodał, iż ten szczep nie został jeszcze nazwany.

Groźna jest również sytuacja w Tajlandii, gdzie zwiększa się liczba nowych zakażeń koronawirusem i to w momencie, kiedy przybywa do tego kraju coraz więcej turystów z całego świata.

Generalnie problem krajów azjatyckich polega na tym, że nie mają one wystarczającej liczby szczepionek przeciwko koronawirusowi. Tym samym nie są one w stanie drastycznie ograniczyć pandemii. I jak na razie nie widać, aby sytuacja pod tym względem miała ulec poprawie.

Te niepokojące informacje z Wietnamu pojawiły się w momencie, kiedy Indie podały, iż nadal walczą z pandemią po tym, jak koronawirus sparaliżował tamtejsze szpitale i spowodował niedobór środków medycznych w kraju.

Reuters podał, że w tym gigantycznym kraju liczba nowych przypadków zakażeń spadła co prawda po raz pierwszy od 45 dni, co może oznaczać opanowanie pandemii, nadal jednak Indie zgłaszają dużą liczbę zakażeń. W ostatnich 24 godzinach było to ponad 173 tys. nowych infekcji. Niepokojące było to, że liczba ofiar śmiertelnych ofiar wzrosła do 3617. Uważa się, że główną przyczyną eksplozji przypadków w kraju jest wariant indyjski B.1.617.