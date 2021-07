Komisarz Robert Opas: Trzeba codziennie mówić o tym, że mamy ogromny problem, bo po naszych drogach jeżdżą nietrzeźwi kierowcy

Znowu pijany kierowca spowodował wypadek, w którym zginęli ludzie w Stalowej Woli. Co robi policja, żeby walczyć z plagą kierowców-przestępców?

Policja robi wiele - przede wszystkim od tych czynności, które zmierzają do wyeliminowania z ruchu takich kierujących. Zacząłbym jednak od edukacji. Policjanci, szczególnie z sekcji profilaktyki społecznej, sekcji, które są w każdej komendzie wojewódzkiej i stołecznej policji, rozmawiają w różnych środowiskach z naszymi „klientami”, bo tak można powiedzieć o kierowcach i przyszłych kierowcach, na temat zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niestety, jak widać nie do końca przynosi to efekty. Największe znaczenie ma więc rola egzekucyjna, czyli praca na polskich drogach, prowadzenia badań kierowców podczas zdarzeń i profilaktycznych. To ogrom pracy i mogę to zobrazować przytaczając głównie dane z 2019 roku.

Dlaczego z 2019 roku, a nie z ubiegłego?

W 2020 roku przeprowadzono troszkę mniej badań u kierowców na obecność alkoholu we krwi ze względu na sytuację epidemiologiczną więc chciałbym bardziej zobrazować skalę problemu. Takich badań rocznie robimy mniej więcej około 16 milionów. Ponad 16 milionów - to badania kierowców w 2019 roku, w ich wyniku ujawniono ponad 110 tysięcy nietrzeźwych kierujących. W 2020 roku, mimo mniejszej ilości badań, liczba ta była niestety tylko nieco mniejsza, bo ponad 98 tysięcy. A ten rok, na dzień dzisiejszy, to już ponad 49 tysięcy nietrzeźwych za kierownicą. Kiedy zajrzymy na naszą stronę policja.pl, gdzie prowadzimy statystyki dzienne, to zobaczymy, że w tym miesiącu najmniejsza liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących była w dniu 2 lipca - 284 przypadki. Następny dzień to już 428 przypadków, kolejny - 467. Więc, tak jak już powiedziałem, główny obszar działań policji, to edukacja i rola, której kierowcy nie lubią, ale która bardzo potrzebna, czyli eliminacji z ruchu drogowego osób, które mimo apeli, mimo naszych działań profilaktycznych, decydują się wsiąść za kierownicę po użyciu alkoholu.