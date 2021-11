Kiedy środki dla Polski z Funduszu Odbudowy? Niepokojące ustalenia "Der Spiegel"

Niemiecki tygodnik nawiązuje do listów skierowanych w miniony piątek do rządów w Warszawie i Budapeszcie przez Komisję Europejską. „Czyta się je jak akty oskarżenia” – wskazuje „Spiegel” i podkreśla, że pisma te wysłano po to, aby zasygnalizować rozważanie przez Komisję uruchomienia tzw. mechanizmu praworządności wobec obu państw. „Na dziesięciu ciasno zadrukowanych stronach Komisja podsumowuje zarzuty przeciwko Polsce. Chodzi przede wszystkim o to, że podkopana została niezawisłość sądownictwa” – dodaje gazeta.