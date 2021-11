Komisja Europejska grozi Polsce odebraniem funduszy. Nie tylko za sądownictwo

List w tej sprawie został wysłany do władz w Warszawie w piątek. Do jego treści dotarła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion.

Bruksela zwróciła się do polskiego rządu z zastrzeżeniami i pytaniami dotyczącymi czterech obszarów: prymatu unijnego prawa nad prawem krajowym, skuteczności bezstronności prokuratury, nieskuteczności w ściganiu i karaniu naruszeń zasad państwa prawa związanych z ochroną interesów finansowych Unii Europejskiej oraz niezawisłości sądownictwa.

Komisja Europejska wyraziła w liście swoje zastrzeżenia co do bezstronności prokuratury. Wskazując na połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości, instytucja wyraziła pogląd, że kwestie te "mogą wpłynąć na skuteczność i bezstronność prokuratury, która może być bezpośrednio odpowiedzialna za akty oskarżenia o nieprawidłowości w sprawach związanych z zarządzaniem środkami unijnymi". W ocenie Komisji, może to stwarzać "ryzyko dla ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej". Co oznacza to w praktyce? Właśnie to, że może być to podstawa do odebrania Polsce unijnych funduszy. "Czy polskie władze mogą wyjaśnić, jakie gwarancje chronią prokuraturę przed bezprawną ingerencją ministra sprawiedliwości w związku z dochodzeniami i ściganiem nadużyć finansowych, korupcji lub innych naruszeń prawa unijnego dotyczących wykonania budżetu Unii lub ochrony interesów finansowych Unii?” – pyta polski rząd KE.