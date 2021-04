Kiedy możemy spodziewać się odmrożenia gospodarki? Prof. Horban: Myślę, że to wszystko się podzieje w maju

Podczas środowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział regionalne luzowanie obostrzeń. Przekazał, że „wydaje się”, że apogeum liczby zakażeń, hospitalizacji oraz zgonów mamy za sobą. - To pozytywne informacje, ale te informacje muszą uwzględniać to, że cały czas mamy wysokie poziomy zakażeń, hospitalizacji i zgonów – dodał.

Profesor dodał, że „istnieje bardzo duża szansa”, że pod koniec maja wszyscy będziemy mogli wrócić do względnej normalności.

- Myślę, że to wszystko się podzieje w maju – mówił w TVN24 główny doradca premiera do spraw COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej profesor Andrzej Horban. Dopytywany o konkretną datę odparł: - Z ostrożności procesowej powiedzmy: piętnastego.

Podkreślił znaczenie regionalizacji znoszenia obostrzeń. - Na początku trzeba będzie zacząć otwierać aktywności w tych województwach, gdzie jest mniej zakażeń. Wszyscy zawsze dopominali się o coś, co nazywa się regionalizacją. Najwyższa pora zgodzić się z nimi - mówił.

Co z maseczkami?

Prof. Horban ocenił, że także w tym majowym okresie luzowania restrykcji i odmrażania gospodarki „powinniśmy zrezygnować już” z noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

- W maju będzie dobrze. Będzie spadała liczba zakażeń, liczba chorych w szpitalu, będzie spadała liczba zgonów – mówił.

Przewiduje także, że pod koniec maja liczba zakażeń koronawirusem powinna wynosić około 2, 3 tysiące nowych przypadków dziennie. - Wirus nie jest wrażliwy na pogodę tak do końca, bo to bydlę raczej jest bezrozumne. Nie ma zwojów mózgowych, my powinniśmy je mieć i zachowywać się racjonalnie - dodał.