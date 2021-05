Katastrofa smoleńska. Sąd rozpatrzył wnioski o aresztowanie rosyjskich kontrolerów. Sprawa odroczona

"Sąd stanął na stanowisku, że materiał dowodowy, dotychczas zgromadzony w aktach postępowania przygotowawczego nie jest wystarczający do przyjęcia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego Pawła P. zarzuconego mu czynu, charakteryzującego się zamiarem ewentualnym" - przekazała PAP rzecznik prasowa ds. karnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Beata Adamczyk-Łabuda.

Sprawa płk. Pawła P., mjr. Wiktora R. oraz ppłk. Nikołaja K. była rozpatrywana przed Sądem Rejonowym Warszawa-Mokotów.

Zarzuty dla rosyjskich kontrolerów

Prokuratura Krajowa zarzuca kontrolerom umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej skutkującej śmiercią wielu osób. Jak wskazywały we wrześniu polskie organy ścigania wniosek o areszt tymczasowy to pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Dodano, że jeśli sąd przychyliłby się do stanowiska prokuratury, śledczy będą mogli podjąć działania zmierzające do zatrzymania kontrolerów.