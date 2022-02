Katarzyna Miller: Święto jest wtedy, kiedy czujemy radość z tego, że jesteśmy razem i chcemy to sobie okazać

Ma Pani plany na Walentynki?

Nie miewam planów na Walentynki. Od trzydziestu paru lat mam tego samego męża i oboje nie przejmujemy się świętami. Jak mamy ochotę na coś świątecznego, to sami sobie to organizujemy. Gdzieś pojedziemy, gdzieś pójdziemy, coś sobie kupimy, coś zjemy. Posiedzimy razem. To jest nasz własny sposób świętowania. Nie jesteśmy przyklejeni do żadnych tradycji.

Jakie ma Pani swoje sposoby na celebrowanie miłości i czy to jest w ogóle ważne, aby miłość uroczyście świętować?

Mawiam, że dla mnie święta mogą być i w poniedziałek. Tu przypomniał mi się, może mało adekwatny, ale bardzo śmieszny angielski dowcip: „- Kiedy u was jest lato? – No, bardzo różnie. W ubiegłym roku było w środę”.

(Śmiech).

I tak, wie pani, kiedy dzieje się między nami coś dobrego, a to przychodzi falami, jak w każdym związku, gdy fale są raz lepsze, a raz gorsze, to czasami się zdarza, że obie strony jednocześnie czują wzruszenie. Można czuć radość z tego, że jesteśmy razem i chcemy to sobie okazać – wtedy właśnie jest święto. Wtedy patrzymy sobie w oczy, przytulamy się, bierzemy się za ręce, a wszystko, co robimy – robimy powolutku. To jest fajne. Wtedy się zwalnia tempo, robi się przestrzeń, robi się miejsce na uczucia. Mężczyźni, o czym panie dobrze wiedzą, nie są łatwi w uczuciach; niektórzy są, ale większość nie; oni się troszkę uczuć wstydzą. Mój mąż nauczył się mówić, że za mną tęskni, a teraz, kiedy jestem za granicą i do Polski wrócę za parę dni, to nasze telefony robią się coraz słodsze.

Celebracją może być to, że zwolnimy się z wszelkich obowiązków, poleżymy sobie dłużej, żeby ze sobą dłużej pobyć. To jest urocze i ciepłe, i daje na jakiś czas zapas spokoju, bliskości, łączy się z poczuciem bezpieczeństwa. Kiedy jestem chora bądź w gorszym stanie, wzrusza mnie, gdy mój mąż mi gotuje, podaje, okrywa, przynosi ciekawą książkę, słowem – zajmuje się mną. Jestem kobietą wiekową, nauczyłam się doceniać tę zwykłą codzienność, która jest sympatyczna. Myślę, że w istocie, o to nam w związku chodzi.

O co?

O to, że jego obchodzi, że mnie nie ma i obchodzi go, kiedy wracam. Że kupi mi coś, co ja lubię. Że podaruje kwiaty, bo „dawno ci już kwiatów nie przyniosłem”. I to nie na Walentynki.