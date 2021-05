Katarzyna Dowbor: Uwielbiam małe miasteczka. Tam doświadczam życzliwości

Na szczęście wszyscy jesteśmy po testach. Ale rzeczywiście bardzo przykre jest dla mnie to, że nie możemy się poprzytulać, bo bardzo to lubiłam, a teraz musimy się ograniczać. Wracając do reakcji, zdarza się i tak, że ludzie z bardzo gadatliwych nagle milkną, nie wiedząc, co powiedzieć. Ci z kolei, którzy zwykle byli milczący, nagle wybuchają. Wszystko zależy od tego, jak przeżywamy stres, bo to jednak jest stres – to oczekiwanie, ta nadzieja i myślenie o tym, że coś fantastycznego może się w naszym życiu zdarzyć. A może się też nie zdarzyć.

Dokładnie. Znamy kulisy, które nie zawsze możemy zdradzić. Wiąże się to ze sprawą, na której zależy nam bardzo, a jest nią szacunek dla danej rodziny. O to walczymy wszyscy. Staramy się, aby rodziny, którym pomagamy, nie poczuły się gorsze; żeby nie poczuły, że są w jakikolwiek sposób stygmatyzowane, poniżane, bo nie stać ich na remont domu, czy na coś, co niemal każdy z nas ma. Na przykład każdy z nas ma łazienkę. Okazuje się jednak, że są miejsca, środowiska, gdzie kogoś, kto nie ma łazienki, wyzywa się od „śmierdzieli” „brudasów”. To okropne i obrzydliwe. Staramy się więc pokazywać ludzi w taki sposób, aby ich nie poniżyć, nie ośmieszyć, mimo że wiemy o nich dużo więcej, niż widzowie. Dlatego, gdy czasem czytam komentarze na stronie pod programem, myślę sobie: „Gdybyście wiedzieli o tej rodzinie to, co my wiemy, nigdy byście nie napisali, że ona nie zasłużyła”. Zasłużyła i to bardzo. Tylko pewnych faktów, ze względu na dobro rodziny, a zwłaszcza dobro dzieci, powiedzieć nie możemy. Tymczasem wielu z nas potrafi strasznie szybko ocenić drugiego, powiedzieć, że jest taki, siaki i owaki. Nie znając kulisów, nie wiedząc, jak to naprawdę wygląda. To mnie boli. Jeśli ktoś zna rodzinę, której trzeba pomóc, to niech nie pisze na Facebooku czy Instagramie, tylko po prostu zgłosi ją do programu. Niedawno ktoś w komentarzu napisał, dlaczego wyrzucamy ludziom z remontowanego domu wartościowe meble.

Wyrzucacie?

To nieprawda. Nie wyrzucamy wartościowych mebli. Oczywiście zmieniamy naszym bohaterom cały dom, ale jeżeli rodzina chce sobie coś zatrzymać, to nam mówi i my te meble zostawiamy, czy to w stodole, czy w komórce, albo oddajemy tym, którzy po te meble przyjeżdżają. Wyrzucamy te, które są spleśniałe, które może z przodu wyglądają dobrze, ale stały tam, gdzie był grzyb i wszystko przesiąkło grzybem. W rzeczywistości dla nas jest lepiej, kiedy tych mebli wyrzuconych do kontenera jest mniej, bo każdy kontener nas kosztuje. I każdy, kto robił remont wie o tym, że kontenery nie przyjeżdżają za darmo, tylko trzeba zapłacić za jego wypożyczenie, za wywóz śmieci. My starannie liczymy każdą złotówkę. No, ale znowu – niektórzy oceniają coś, do końca nie wiedząc, jak to naprawdę jest.