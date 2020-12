Kaczyński podał właśnie Morawieckiemu pomocną dłoń. A może nawet koło ratunkowe [ANALIZA]

Jarosław Kaczyński po dłuższym okresie wymownego milczenia na temat premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował się podać mu pomocną dłoń. A może nawet koło ratunkowe. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes PiS zapewnia, że chce, by szef rządu utrzymał stanowisko do następnych wyborów - Bardzo bym chciał. Prawdopodobieństwo jest bardzo duże - tak odpowiadał na pytanie, czy Morawiecki będzie premierem do końca kadencji. Kaczyński stwierdził też, że w pełni popierał stanowisko i strategię negocjacyjną Morawieckiego podczas ostatniego zwarcia z Unią Europejską, gdy Polska razem z Węgrami zagroziła wetem budżetu UE z powodu uchwalenia tzw „mechanizmu praworządności”, co skończyło się umową, według której mechanizm praworządności ma dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z wydawaniem unijnych pieniędzy. Za zgodę na to porozumienie na Morawieckiego spadła ostra krytyka ze strony ziobrystów i eurosceptycznej części polskiej prawicy. - Nie tylko popierałem premiera, ale też w tym wszystkim uczestniczyłem - powiedział teraz Kaczyński, tym samym dając działaniom Morawieckiego cokolwiek spóźnioną, za to najwyraźniej pełną autoryzację.