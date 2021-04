Kaczyński o gender: Póki my rządzimy, to nam niczego nikt nie narzuci

- Jeżeli chcemy żyć w takim społeczeństwie, które odwołuje się do rzeczy oczywistych, trzeba wspierać naszą formację. My to gwarantujemy. Będziemy bardzo zaciekle i twardo bronić – mówił Jarosław Kaczyński, pytany możliwość „narzucenia Polsce ideologii gender i LGBT”.

Wicepremier Jarosław Kaczyński na wirtualnym spotkaniu klubów „Gazety Polskiej”, na portalu społecznościowym Albicla.com, pytany był m.in. o „ideologię gender i LGBT”.

Szef PiS zapewnił, że póki rządzi jego partia „niczego nam nikt nie narzuci”. - Ci wszyscy, którzy chcą żyć w świecie normalnym, w świecie, w którym kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną, i nikt nie mówi o kobiecie jako o "osobie z macicą". Jeżeli chcemy żyć w takim społeczeństwie, które odwołuje się do rzeczy oczywistych, trzeba wspierać naszą formację. My to gwarantujemy. Będziemy bardzo zaciekle i twardo bronić – mówił polityk.

Kaczyński stwierdził, że nigdzie w traktatach europejskich nie ma „niczego takiego, co by nas miało skłaniać, czy zmuszać, żebyśmy przyjmowali te reguły, które rzeczywiście dzisiaj na świecie zaczynają dominować i są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i ograniczają radykalnie wolność”. - I to wolność ogromnej ilości ludzi, którzy są terroryzowani, żeby przyjąć tego rodzaju ideologię. Nie mamy zamiaru tego robić – mówił.

Polityk ocenił, że „te wszystkie szaleństwa dzieją się w świecie, w którym istnieją twarde i jednocześnie silne – dzisiaj także w sensie gospodarczym i militarnie także – państwa, czy całe cywilizacje, które osłabienie, bo to oczywiście bardzo osłabia Zachód, wykorzystają”. Dodał, iż to, że inni „nam próbują narzucić rozwiązania, na które my się nie chcemy zgodzić, to nie jeden raz w historii tak bywało, w ostatecznym rachunku, czasem po ciężkiej walce, i bardzo długiej, ale żeśmy wygrywali”. - Ale wierzę, że w pewnym momencie, także na Zachodzie nastąpi otrzeźwienie. Są tam też siły, które są przeciwne, ale które są dzisiaj zastraszone i są ciche, ale one są w dalszym ciągu bardzo liczne i potężne – stwierdził wicepremier.

