TVP zaatakowało bliskiego współpracownika premiera. Morawiecki: Absurdalne insynuacje

TVP, we wtorkowym wydaniu „Wiadomości”, wyemitowało materiał dotyczący wyłudzeń z tzw. tarczy antykryzysowej.

Następnie, w oparciu o opinie zaproszonych komentatorów, zasugerowano, że tarcza antykryzysowa funkcjonuje już na tyle długo, iż Fundusz powinien lepiej kontrolować do kogo trafiają pieniądze z PFR.

Do zarzutów TVP odniósł się sam szef PFR. - Muszę przyznać, że dzisiejszy personalny paszkwil w TVP „napawa smutkiem”. Dziennikarz nawet nie odróżnia PKO BP od Pekao SA. Tarcza Finansowa PFR chroni 3,5 mln miejsc pracy, a z KAS, służbami i CBŚP przeciwdziałamy nadużyciom. Przykre i żenujące, ale trzeba robić swoje – napisał Paweł Borys na Twitterze.

Do sprawy odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. - Jestem zaskoczony nieuczciwym i pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na Polski Fundusz Rozwoju i jego szefa Pawła Borysa oraz wdrożoną przez jego zespół Tarczę Finansową. Autorzy oczerniającego materiału przemilczeli fakt, że PFR ściśle współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, CBA i innymi służbami w celu zapobiegania nadużyciom – oświadczył na Facebooku.

Szef rządu dodał, iż to „smutny paradoks, że człowiek, który miał wielki wkład w błyskawiczne powstanie świetnie działających Tarcz, jest atakowany personalnie, bez żadnego uzasadnienia”. - Przypomnę, że Tarcze uratowały kilka milionów miejsc pracy i pomogły przetrwać tysiącom firm. I to jest prawdziwa wizytówka pracy Pawła Borysa. To lekcja dla nas wszystkich, abyśmy potrafili chwalić dobrą pracę innych i nie próbowali jej dezawuować dla własnych, często niezrozumiałych celów. Złe intencje zawsze są bardzo czytelne – stwierdził.