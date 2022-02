Jerzy Puciłowski: Wróciłem ze zsyłki; łzy ojca lały mi się na plecy Anita Czupryn

Jerzy Puciłowski: Muzeum Pamięci Sybiru to miejsce, które zawiera moje wspomnienia. Jest też pomnikiem cierpień setek tysięcy Polaków Muzeum Pamięci Sybiru

10 lutego 1940 roku Sowieci załadowali do bydlęcych wagonów i wywieźli ponad sto tysięcy Polaków. W sumie w czasie okupacji sowieckiej lat 1939–1941 deportowano co najmniej 330 tysięcy ludzi, w tym ponad 100 tysięcy dzieci. W większości byli to Polacy, ale też przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej. O swojej zsyłce opowiada Sybirak Jerzy Puciłowski.