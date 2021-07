Jeff Bezos poleciał w kosmos i wrócił na Ziemię. Lot odbył się jak w szwajcarskim zegarku

Wszystko przebiegło jak w szwajcarskim zegarku, po 10 minutach i 25 sekund od startu Jeff Bezos i towarzyszące mu osoby wróciły szczęśliwie statkiem kosmicznym New Shepard na ziemię.

Bezos dokładnie w 52. rocznicę pierwszego lądowania na Księżycu dopiął swego, odbył lot w kosmom własną rakietą. To prawdziwy początek turystyki kosmicz-nej, która ma szansę stać się coraz powszedniejsza i coraz tańsza.

New Shepard firmy Jeffa Bezosa, Blue Origin, wystartował z bazy na pustyni w Teksasie. Rakieta wyniosła na wysokość nieco sto kilometrów nad Ziemią kapsu-łę, oba te elementy wróciły potem na Ziemię.

Start nastąpił dokładnie o godzinie 15: 12 polskiego czasu. Relacja na żywo po-kazywała, z jak ogromną prędkością z każdą kolejną sekundą leciała rakieta ("booster"). Dwie minuty później osiągnęła ona prędkość 3 Mach (ponad 3,5 tys. km/h), w kapsule panowały wtedy przeciążenie trzy razy większe niż na Ziemi.

Lot do krawędzi kosmosu nie trwał nawet połowy całego lotu, ale poza wspania-łymi widokami Jeff Bezos i reszta załogi, o której później, doświadczyli stanu nieważkości. A potem wszystko odbywało się w odwrotnej kolejności, coraz mniejsza prędkość rakiety, coraz niższa wysokość, zaczęło się opadania. Naj-pierw prawidłowo wylądował booster ( można go będzie wykorzystać w kolejnej misji), potem pojawiła się kapsuła, na nią trzy potężne spadochrony, które sprowadzały ja na ziemię.

Wreszcie po dziesięciu minutach i 25 sekundach kapsuła uderzyła w piaszczyste podłoży pustyni w Teksasie Oklaski, gratulacje, udało się, Były życzenia o szampan.