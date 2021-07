Janusz Wojciechowski: Groźba utraty samochodu skutecznie powstrzyma przed siadaniem do samochodu w stanie upojenia alkoholowego

Jak Pan ocenia propozycje zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym?

Interesuje mnie szczególnie jedna z tych propozycji – odbieranie pijanym kierowcom samochodów. Tę propozycje stanowczo popieram. Sam to przed laty proponowałem, kierując się moimi doświadczeniami, gdy jako sędzia zajmowałem się sprawami o wypadki drogowe i widziałem z bliska tragedie ludzkie powodowane przez nietrzeźwych sprawców. Proponowałem to jeszcze jako poseł, gdy brałem udział w pracach nad kodeksem karnym. Udało mi się wtedy przeforsować dwie ważne zmiany: pierwszą – że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości traktowane jest jako samoistne przestępstwo a nie jako wykroczenie i drugą – że sprawca, który uciekł z miejsca wypadku traktowany jest tak samo surowo jak sprawca nietrzeźwy. Odbierania samochodów wtedy nie wprowadzono, szkoda, bo to by zapobiegło śmierci wielu ludzi. Ale dobrze, że dziś się do tego wraca.