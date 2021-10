Jaką płytę indukcyjną wybrać? Najważniejsze sprawy, na które trzeba zwrócić uwagę

Garnki przeznaczone do używania na płytach indukcyjnych mają specjalne oznaczenie przypominające spiralę (to symbol zwojnicy).

Dlatego do gotowania „na indukcji” potrzebne są specjalne naczynia. Dno garnków musi być wykonane ze stali ferromagnetycznej. Inaczej płyta nie będzie ich wykrywać i nie uruchomi się. W dodatku najlepiej by dno było grube i wielowarstwowe, wtedy naczynia mają szanse nam służyć długo i dobrze.

Płyty indukcyjne pozwalają na szybkie gotowanie, są też łatwe do utrzymania w czystości i wygodne w użytkowaniu. Jednak sposób ich działania różni się od płyty gazowej czy zwykłej płyty elektrycznej. Płyty indukcyjne nie „grzeją”, ale wytwarzają zmienne pole magnetyczne, co – mówiąc w dużym skrócie – powoduje nagrzewanie się garnka.

Wielkość płyty i liczba pól grzewczych

Jednym z ważniejszych parametrów przy wyborze płyty indukcyjnej jest liczba pól grzewczych. To oczywiście zależy od tego, ile gotujemy. Trzeba się więc zastanowić nad swoimi potrzebami i przyzwyczajeniami kuchennymi. Możemy się zdecydować na płytę z dwoma albo czterema polami, ale przy większej liczbie domowników lepiej sprawdzą się płyty z pięcioma lub nawet sześcioma polami. Praktyczną opcją są też płyty indukcyjne z funkcją „flexi” („auto-bridge”), która pozwala łączyć pola.

Wielkość płyty indukcyjnej jest powiązana z liczbą pól. Najbardziej popularne są płyty o szerokości 60 cm z czterema polami. Jeśli wielkość naszej kuchni na to pozwala, a potrzeby nas do tego skłaniają, możemy też nabyć większą płytę – o szerokości od 70 przez 80 do 90 cm. Najwęższe są płyty dwupolowe, bo ich szerokość to tylko 30 cm.