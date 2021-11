Jak zrobić zdrowe desery, chipsy i przekąski? Psychodietetyczka o zamiennikach cukru i sposobach na wegańskie ciasta

Skąd przeświadczenie, że desery są niezdrowe?

- Przeciętny skład słodyczy ze sklepu pozostawia wiele do życzenia, ale w domowych ciastach i deserach możemy doszukać się pełnowartościowych produktów. W gotowcach mamy natomiast zazwyczaj bardzo duże ilości cukru, tłuszczu palmowego, barwników i aromatów. Myślę, że z perspektywy rodzica należy brać to pod uwagę.

Co zrobić, by nasz deser był zdrowszy?

- To zależy, czy mówimy o fit-deserach, czy o słodkościach z lepszym, zdrowszym składem. Już samo zmniejszenie ilości cukru w stosunku do tego, co jest w przepisie, nawet o połowę, może być dobrym rozwiązaniem. Ciasta będą słodkie, a mimo wszystko w pojedynczej porcji cukru będzie dużo mniej. Przy robieniu domowych wypieków sprawdza się zamiana margaryny na masło. Tłuszcze utwardzane z margaryny przyczyniają się do rozwoju chorób układu krążenia. Przy deserach fit dobrym rozwiązaniem może być wymienienie cukru na inny słodzik. Pod kątem gospodarki cukrowej dobre są alkohole cukrowe, np. ksylitol, erytrytol, a przy tym również niskokaloryczne. Miód też może być zamiennikiem lub pół-zamiennikiem cukru, chociaż pod względem dostarczanej energii i kaloryczności nie różni się zbytnio od niego. Warto też pamiętać o jego przeciwzapalnych właściwościach. Niestety, giną w wysokiej temperaturze.