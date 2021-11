Zero waste w kuchni, czyli jak nie marnować jedzenia. Ekspert: „Bierzmy przykład z naszych mam i babć”

Wiele osób zastanawia się, jak oszczędnie robić obiady. Zazwyczaj szuka się wtedy przepisów określanych jako zero waste lub less waste. Oszczędne receptury to także te, które podpowiadają np., jak kilka razy użyć przygotowaną wcześniej zupę. Esencjonalny bulion znajdzie bowiem zastosowanie podczas pieczenia, gotowania sosu lub wzbogaci smakiem pomidorówkę. Z kucharzem Michałem Toczyłowskim rozmawialiśmy o sposobach na gospodarne gotowanie i planowaniu przyrządzania jedzenia.

Jak twoim zdaniem zacząć gospodarnie gotować i nie marnować w kuchni żywności?

- Przede wszystkim trzeba przypomnieć sobie, co robiły nasze mamy i babcie. One wykorzystywały każdy kawałek tego, co kupiły i nic się nie marnowało. Wyschnięta bułka została przerobiona na bułkę tartą, a kawałek mięsa znaleziony w lodówce poszedł do rosołu. Moim zdaniem trzeba sięgnąć do korzeni, bo to jest najważniejsze. Druga ważna sprawa, to też obserwowanie tego, co akurat mamy w kuchni. Nie kupować na zaś, bo to najgorsze podejście. Sklepy są teraz otwarte niemal codziennie. Nawet jeżeli nam czegoś zabraknie, to możemy wyjść i dokupić jedną rzecz. Nie trzeba robić zapasów. Wtedy marnuje się najwięcej jedzenia, bo czegoś nie zauważymy i dany produkt się zepsuje.