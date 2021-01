Jak Bidenowi zostaną przekazane kody atomowe, skoro Trumpa nie będzie na zaprzysiężeniu prezydenta?

NOWE Piotr Żyła i MARCELINA ZIĘTEK - co za para! Piękna aktorka ujawniła swoją sympatię do skoczka narciarskiego 20.01.2021

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek nie afiszują się ze swoim związkiem, wciąż jest on jedynie tajemnicą poliszynela. 22-letnia była Miss Nastolatek ma chyba jednak dość tej aury tajemniczości, gdyż w końcu zdecydowała się ujawnić swoją sympatię do 33-letniego skoczka narciarskiego, wyrażając radość z jego sukcesu w mediach społecznościowych. Czy to oznacza, iż wkrótce związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek stanie się oficjalny?