Inauguracja Joe Bidena: Lady Gaga, Gwardia Narodowa, las flag zamiast tłumów przed Kapitolem

Prezydenci elekci składają przysięgę trzymając rękę na Biblii. Pierwszy prezydent, George Waszyngton, miał z nią problem, po prostu jej zapomniał. Na szczęście usłużni przynieśli mu Biblię z pobliskiej tawerny, ale byli tak tym zafrapowani, że zabrali Biblię Masonów. Natomiast John Quincy Adams jako jedyny prezydent złożył przysięgę nie na Biblię, tylko na Kodeks Praw USA, a stało się to w roku 1825.

Tym razem nie będzie chyba niespodzianki i jak tradycja nakazuje, zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się w samo południe 20 stycznia w stolicy kraju. Skąd ta tradycja? Datę inauguracji ustalono w 1937 roku na mocy poprawki do konstytucji.

Na uroczystość przybędą za to byli prezydenci Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama. 96-letni Jimmy Carter zostaje w domu z powodu pandemii. Trumpa nie będzie, jak była mowa, planuje on opuścić Waszyngton w środowy poranek i będzie czwartym prezydentem, który opuści to wydarzenie. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 1869 roku.

Bo odbywa się w czasie pandemii, bo nie będzie na niej ustępującej głowy państwa, wreszcie odbywa się w podzielonej Ameryce, gdzie żywe są jeszcze wspomnienia, kiedy tłum zwolenników Donalda Trumpa zaatakował Kapitol, wdzierając się do jednego z symboli zachodniej demokracji.

Będzie za to obecny wiceprezydent Mike Pence. Inauguracja odbędzie się bez parad, imprez i koncertów - w tym roku wszystko online lub w telewizji. Zaplanowano pięć dni wydarzeń, z koncertami artystów w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

We wtorek Biden i Harris poprowadzą wirtualne obchody w całym kraju dla 400 tysięcy Amerykanów zmarłych na koronawirusa. W dniu inauguracji zorganizują „Parade Across America”, internetową wycieczkę po 50 stanach, z udziałem mówców i artystów. W głównym wydarzeniu w środowy wieczór wystąpią John Legend, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Ant Clemons, The Foo Fighters i Demi Lovato.

Podczas gdy Waszyngton jest zwykle wypełniony setkami tysięcy widzów, celebrytów i lobbystów, teraz stolica Stanów Zjednoczonych jest niesamowicie cicha przed wielkim dniem Bidena, który zapowiada się głównie na telewizyjne święto demokracji.

Waszyngton wprowadził środki bezpieczeństwa jakich nie widziano od ataków z 11 września 2001 roku. To zmusiło zespół przygotowujący inaugurację Bidena do wezwania zwolenników, by pozostali w domu, zapowiadając ceremonię na Kapitolu, taką jak ostatnie mecze sportowe, bez kibiców na stadionach.