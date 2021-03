Jak będzie wyglądać tegoroczna Wielkanoc? Kraska: Zalecimy ograniczenie kontaktów

Ubiegłoroczne Święta Wielkanocne upłynęły na pod znakiem ograniczeń związanych z epidemią koronaworusa. W związku z trzecią falą pandemii wiele wskazuje na to, że i tegoroczne święta będą nieco inne niż te przed pojawianiem się Covid-19.

Wiceszef resoru zdrowia pytany na antenie Radia Zet jakie działania w tym roku zamierza podjąć rząd w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy odpowiedział, że za tydzień lub dwa pojawią się rekomendacje w tej sprawie. -Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu będą. Myślę, że będą to zalecenia, tak, jak zawsze, żebyśmy jednak pewnie ograniczyli te kontakty mobilne swoje, bo to jest jakby główna przyczyna zwiększenia zakażeń – tłumaczył Kraska.

Rekomendacje, nie zakazy?

Wiceminister dopytywany był również, czy rzad postawi jedynie na rekomendacje czy wprowadzi rozporządzaniem konkretne zakazy. - Jestem zwolennikiem zawsze rekomendacji, bo wierzę w mądrość Polaków – mówił.