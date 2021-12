Jackowski: Takie historie, jak ta z panem posłem Mejzą, podważają wiarygodność naszego środowiska

Panie senatorze, jak się panu podoba walka polskiego rządu z pandemią?

Jeżeli prześledzimy to, co się działo od marca 2020 roku, to mamy do czynienia z działaniami momentami radykalnymi, momentami liberalnymi, ale generalnie niekonsekwentnymi i nieprzewidywalnymi. To jest po części efekt braku jakiejś głębszej i długofalowej strategii ze strony rządu w walce z pandemią, ale z drugiej strony, to także efekt tego, że spotykamy się ze zjawiskiem właściwie nam nieznanym i z podobnymi problemami borykają się inne kraje europejskie. Nie mieliśmy z nim do czynienia w takiej skali jak obecnie. Przecież w innych krajach takie niekonsekwencje w działaniach rządów też się pojawiały na przestrzeni ostatnich dwudziestu miesięcy.

Rządy wielu krajów Europy Zachodniej mimo wszystko dość skutecznie zachęcają swoich obywateli do szczepień, ułatwiając życie osobom zaszczepionym, w Polsce się tego nie robi. Dlaczego, pana zdaniem?

Zachęta do szczepień była. W pewnym momencie pan minister Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, był bardzo chwalony za tę akcję. Jednak od jakiegoś czasu Michał Dworczyk, który chyba nadal pozostaje formalnie tym pełnomocnikiem, w tym zakresie jakoś się nie udziela na niwie publicznej. Przypuszczam, że to wynika z jakichś innych powodów.