Jacek Pałkiewicz: „Dubaj. Prawdziwe oblicze”. Któregoś dnia ten sztuczny raj się zawali

Premiera kolejnego wydania Pana książki „Dubaj. Prawdziwe oblicze” nieoczekiwanie zbiegła się z obchodami 50 rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wśród których najbardziej znanym, najbogatszym emiratem jest właśnie Dubaj. Ale nie zawsze tak z nim było?

Na przestrzeni ostatnich dekad ZEA położone na Bliskim Wschodzie przeszły tak potężną metamorfozę, że zwykłemu człowiekowi trudno to ogarnąć rozumem. Mnie samemu, choć widziałem kawał świata, niełatwo jest zinterpretować to, co się tam wydarzyło. Proszę wziąć pod uwagę, że kiedy 2 grudnia 1971 roku federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich oficjalnie ogłosiła niepodległość, to Dubaj był skrawkiem pustyni. To były piaski. George Chapman, Anglik, który w 1951 roku przyjechał z Europy do Dubaju, był porażony tym, co zastał. „Wszędzie tylko piasek i piasek, wybudowanie miasta wydawało się niemożliwe — pisał swego czasu w swoich wspomnieniach opublikowanych we włoskim magazynie „Epoca”. Na piaskach wyrosła metropolia XXI wieku, do której dziś trudno porównać inne wielkie miasta świata. Ale cofnę się jeszcze o krok i przypomnę, że w 1951 roku tam nie było jeszcze elektryczności. Były za to problemy z wodą; studnie nie zapewniały wody mieszkańcom. A mieszkańcami byli wtedy poganiacze wielbłądów, poławiacze pereł i wszelkiej maści awanturnicy; korsarze i przemytnicy, którzy mieli swoje przyczółki w małym porcie Dubaj. Wtedy też datuje się pojawienie pierwszych lekarzy i powstanie pierwszej przychodni. Jako ciekawostkę dodam, że policji wówczas nie było. Jej istnienie datuje się na 1956 rok – w tym roku w Dubaju powstał pierwszy komisariat policji. Elektryczność pojawiła się w roku 1960.