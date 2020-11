Jacek Kurski przedstawia TVP World! Anglojęzyczny kanał ma ruszyć już w przyszłym roku!

Co podarować w prezencie fanom muzyki? Sprawdź, jakie płyty znajdziesz w promocji na Black Friday 2020

Muzyka stale towarzyszy nam w ciągu dnia. Uprzyjemnia podróż do pracy, wykonywanie domowych obowiązków czy spotkania w gronie najbliższych. Muzykę słyszymy również w sklepach czy w poczekalniach. Teraz na Black Friday 2020 możesz kupić płyty w niższych cenach. To świetny pomysł na prezent dla ukochanej osoby. Bez względu na preferencje muzyczne każdy znajdzie coś dla siebie na promocjach Black Friday 2020. Płyta z muzyką filmową, polska, a może pop lub rock? Sprawdź, co znajdziesz teraz w promocji.