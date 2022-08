Jacek Bąk: Peszko w okręgówce będzie miał większą presję niż w I lidze

Michał Skiba: Gdy pandemia COVID-19 dopiero się rozwijała, to wszystkie rozgrywki sportowe zamarły. Telewizje sportowe nie miały co pokazywać i z chęcią wracały do przeszłości. Była okazja coś obejrzeć i powspominać?

Jacek Bąk: Czasem rzuciłem okiem, ale raczej to koledzy mówili, bym włączył telewizję, bo lecą mecze „retro”. Chwilkę widziałem spotkanie z Niemcami. Teraz człowiek jest mądrzejszy, pewnie kilka rzeczy zrobiłby inaczej. Szkoda, że nie da się cofnąć czasu. Byłem na trzech wielkich imprezach i ani razu nie wyszedłem z grupy, tego szkoda.

Euro 2020 zmieniło się w Euro 2021. To dla reprezentacji Polski dobrze czy źle?

Więcej treningu, więcej meczów kontrolnych. Dla wszystkich czas stanął i trochę potrwa, zanim selekcjoner Jerzy Brzęczek zorientuje się, jak wygląda sytuacja. Ligi ruszyły w różnym czasie, Francuzi i Belgowie w ogóle nie wznowili rozgrywek. Ci, co mają kontuzje, na pewno się cieszą, ale to też nie oznacza, że będą w dobrej formie za rok.