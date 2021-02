Indie szykują się na egzekucję morderczyni siedmiu osób. To pierwsza kobieta, którą stracą od 1947 roku

Przed dokonaniem mordu kobieta podała przyszłym ofiarom jedzenie nafaszerowane środkami uspokajającymi i kiedy straciły one przytomność, porąbała ich siekierą. Została za to skazana na karę śmierci. Jej prośba o łaskę skierowana do prezydenta Indii została już odrzucona. Choć nie ustalono jeszcze daty egzekucji, w więzieniu dystryktu Mathura trwają przygotowania do stracenia kobiety.

Prawie 150 lat temu w Uttar Pradesh zbudowano „damski wieszak”, ale od czasu uzyskania niepodległości żadna kobieta nie została tam stracona. Od 1947 roku, powieszono w Indiach około 750 osób, mimo że oficjalne statystyki rządowe mówią o ponad 50, wynika z raportu National Law University.