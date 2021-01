USA: Stracono Lisę Montgomery, która zamordowała w roku 2004 ciężarną kobietę i wyjęła płód z jej brzucha

Najpierw kilka godzin przed egzekucją sędzia federalny James Hanlon z Indiany wstrzymał ją. Ale rząd federalny kazał w nocy z wtorku na środę stracić Lisę Montgomery.

Egzekucja odbyła się w Terre Haute w stanie Indiana. Montgomery była jedyną kobietą stracona kobietą z federalną karę śmierci od 70 lat. Ostatnią straconą przez rząd Stanów Zjednoczonych była Bonnie Heady, która zginęła w komorze gazowej w Missouri w 1953 roku.

Egzekucje federalne były wstrzymywane przez 17 lat, nim prezydent Donald Trump nakazał ich wznowienie na początku zeszłego roku. Data egzekucji Montgomery przypadała na kilka dni przed objęciem urzędu przez Joe Bidena, który był zagorzałym zwolennikiem kary śmierci jako senator Delaware, a teraz zapowiada, że po objęciu urzędu będzie dążył do zakończenia federalnych egzekucji.

Kim jest Lisa Montgomery? W grudniu 2004 roku pojechała z Kansas do domu Bobbie Jo Stinnett w Missouri, rzekomo po to, by kupić szczeniaka. Po wejściu do domu zaatakowała i udusiła Stinnett, która był w ósmym miesiącu ciąży. Rozcięła brzuch ofiary, wyjęła dziecko, które do dziś żyje.

W 2007 roku ława przysięgłych uznała Montgomery winną zbrodni i skazana została na śmierć. Jej prawnicy twierdzą, że jako dziecko była bita przez co jest chora psychicznie i nie powinna zostać skazana na karę śmierci.