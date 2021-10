Horoskop dzienny na jutro (piątek, 22.10). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w piątek 22.10.2021. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 22.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (22.10.2021) dla Wodników

Wodniki będą mieć wielkie mniemanie o sobie, a pod wpływem Marsa staną się konfliktowe. Przeczulenie na swoim punkcie minie im, gdy ich patron znajdzie się w znaku sprawiedliwej, dążącej do zgody Wagi. Wodniki zamienią się wtedy w miłe kotki. Gdy Księżyc wejdzie do znaku Wodników, Wodniki ogarnie nastrój serdeczności wobec innych, a dzięki ich urokowi osobistemu, wiele zostanie im wybaczone.

Porada z horoskopu na jutro (22.10.2021) dla Wodników: Pamiętaj, że ostrożność ma swoje zalety.

Horoskop na jutro (22.10.2021) dla Ryb Ryby mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Porada z horoskopu na jutro (22.10.2021) dla Ryb: Czasami sekundy mogą zmienić całe życie.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Barany czeka emocjonalny czas. Nagłe wydarzenia mogą zachwiać równowagą Baranów, które poczują się jak na karuzeli, z której łatwo spaść. Barany otrzymają wiele wiadomości, głównie związanych z uczuciami, które nie zawsze będą po ich myśli. Barany mogą liczyć na wielu znajomych, chociaż o niektórych nawet nie pamiętali. Sprawdzą się również nieliczni przyjaciele. Barany doskonale odnajdą się w grupach i organizacjach, chociaż cenią przede wszystkim niezależność, nawet za cenę serdecznych więzi. Gwiazdy sprawią jednak, że łatwiej będzie im o porozumienie z innymi. W miłości taki układ zapowiada, że Barany nie będą miały jasnego osądu sytuacji i lepiej unikać ważnych decyzji. Barany będą bardzo zapracowane, ale ich działania tak w sprawach zawodowych jak i osobistych będą zbyt gwałtowne i nie przyniosą oczekiwanych skutków. Gwiazdy zapowiadają, że czasem trzeba pogodzić się z pewnymi stratami, usunąć się z pola walki, przyznać rację przeciwnikom. Dzięki temu łatwiej przetrwać i zebrać siły do dalszej walki. Barany osiągną sukces i porozumienie w sprawach, na których im najbardziej zależy. Inne jednak potoczą się własnym rytmem i nic nie pomoże gniew Baranów, które bardzo lubią stawiać na swoim. Kondycja Baranów będzie słabsza i to one będą wśród nas kaszleć i chrypić. Mają niską odporność, łapią infekcje, gdzie się da, ich słabym punktem jest gardło. Powinny dbać o swoją odporność, hartować się, wskazane jest zwłaszcza pływanie. Ale ich prawdziwym problemem są kłopoty z krążeniem.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Jeśli będziesz tak mocno stawiał na jedną drogę, zwariujesz.

Horoskop na jutro (22.10.2021) dla Byków Horoskop dla Byków mówi o konieczności obserwowania siebie. Zwróć się do swojego wnętrza. Jeśli oddajesz innym możliwość decydowania o Tobie, nigdy nie znajdziesz satysfakcji. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce i przeanalizować swoje pragnienia. Tylko Ty masz siłę sprawczą, która może poprowadzić Cię do prawdziwego spełnienia.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Wystrzegaj się skrajnych nastrojów.

Horoskop na piątek dla Bliźniąt Bliźnięta będą musiały ostrożnie stawiać każdy krok. Wszystko dlatego, że w ostatnim czasie podjęły zbyt dużo ryzyka, które może się odwrócić przeciwko nim. Warto z tego powodu przemyśleć swoje wcześniejsze działania - ryzyko jest dobre, ale należy je dozować.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Rzadko kiedy konieczne jest długie oczekiwanie na zmianę, jeśli pracujesz szczerze nad sobą.

Horoskop na piątek dla Raków Niedługo Raki czeka porządna, systematyczna praca, która dopiero z czasem przyniesie efekty. Zwykle trochę lekkomyślne, ceniące wolność, skłonne do zabawy Raki staną się odpowiedzialne, wytrwałe i ostrożne. Nie powinny się jednak zrażać, bo dzięki barierom rozwiną się i nabiorą doświadczenia. A gdy pokonają trudności, zwycięstwo będzie im lepiej smakować.

Porada z horoskopu na jutro (22.10.2021) dla Raków: Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi.

Horoskop na piątek dla Lwów Lwy zdadzą sobie sprawę z tego, że pewne szanse już na zawsze zostały pogrzebane. Nie ma sensu odgrzebywać możliwości, które już minęły. Należy z tego wyciągnąć odpowiednią naukę na przyszłość - trzeba obserwować uważnie rzeczywistość wokół. Pewne szanse i możliwości przyjdą tylko jeden raz.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Twój dom jest tam, gdzie jest Twój spokój.

Horoskop na jutro (22.10.2021) dla Panien Silniej ujawnią się charakterystyczne cechy Panien, takie jak współczucie, wierność w przyjaźni, opiekuńczość. Ale uwaga, Panny nigdy nie zapominają wyrządzonych przykrości, dlatego trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić. Jowisz objawi Pannom swoją łaskawość w korzystnym trygonie, a do dobroczyńców dołączą wkrótce planety Mars i Wenus. Pierwsza z nich obdarzy Panny energią, a druga powodzeniem w miłości.

Porada z horoskopu na jutro (22.10.2021) dla Panien: Nigdy nie zapominaj o tym, że nad pewnością siebie trzeba pracować.

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Patron Wag przebywa w znaku Byka, co oznacza, że najważniejsze będą sprawy domu. Merkury w trygonie z Uranem sprowadzi zainteresowania Wag do kwestii finansów; wymagania rodziny rosną. Wagi będą się zastanawiać czy zarabiać więcej, czy też skończyć z rolą rodzinnego bankomatu i mniej pracować. Ale aktywność Wag może przerwać tylko poważniejsza choroba, a ta im nie grozi.

Porada z horoskopu na jutro (22.10.2021) dla Wag: Kochaj swoich przyjaciół, ale nie daj im się wykorzystywać.

Horoskop na piątek dla Skorpionów Horoskop dla Skorpionów przypomina o tym, że wysiłek należy podejmować codziennie. Nagłe zrywy przynoszą nagłe i nietrwałe rezultaty. Zastanów się, czy ciągłe odkładanie nieprzyjemnych wyzwań na później tak naprawdę ci służy. Pozbądź się skrupułów – jeśli nie jesteś w stanie zająć się małymi sprawami, będzie ci trudno przejść do kolejnych, większych wyzwań.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Najczęściej ogranicza nas tylko strach.

Horoskop na piątek dla Strzelców Ostrożność w każdej dziedzinie zaleca kwadratura Wenus do Plutona. Pluton w tym układzie sprawi, że mogą powrócić stare dolegliwości, również te spowodowane stresem. Strzelce mogą być źle zrozumiane, mijać się z odczuciami innych, drażnić otoczenie. Uwaga więc na wymianę zdań z szefem, bliską osobą czy urzędnikami. Nie jest to również czas na kupowanie ważnej garderoby czy meblowanie mieszkania. Strzelcom może się podobać to, co niemodne i kiedy przejrzą na oczy, pożałują nabytku. Najlepiej dla nich, żeby nie szukały nowości, a cieszyły się z tego, co już mają. Opozycja planety zmian Urana do Wenus potwierdza, żeby trzymać się swojego miejsca i obowiązków.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Jesteś taki, jak pokój, w którym się znajdujesz.

Horoskop dzienny na piątek dla Koziorożców Chęć do działania zostanie zastąpiona przez chęć zaznania świętego spokoju. Nie warto unosić się honorem. Lepiej poczekać. Ratunkiem okaże się ulubiony azyl, który pozwoli naładować baterie i wrócić do codzienności z tarczą, a nie na tarczy.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Pamiętaj, że za horyzontem czeka zupełnie nowy świat.

