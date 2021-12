Horoskop dzienny na jutro (4.12, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w sobotę 4.12.2021. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 4.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na sobotę dla Wodników

Wodniki mogą korzystać z dobrej passy. W dodatku Księżyc utworzy sekstyl z Jowiszem, Wodniki zostaną w tym czasie obdarzone sporą dawką intuicji. Będą doskonale wiedzieć, co dla nich najlepsze i nawet w ciemnościach znajdą konfitury. Mimo tego Wodniki będą się zamartwiać, bo skuszone łaskawością gwiazd, zaplanują ważne zmiany w życiu. A to może być kosztowne. Tymczasem Merkury w kwadraturze przypomina, że wiele planów Wodników wymaga środków, których jeszcze nie ma.

Porada z horoskopu na jutro (4.12.2021) dla Wodników: Zanim zdradzisz komuś sekret, pomyśl, dlaczego w tym kontekście mówi się o „zdradzie”.

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb Ryby będą postawione przed trudnymi rodzinnymi wyborami. Życie rodzinne przesłoni większość celów związanych z życiem zawodowym. To i szansa, i pułapka. Ryby powinny się skupić na jednoznacznym określeniu celów życiowych. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić konieczne zadania, żeby osiągnąć założone cele.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Każdy sukces zmienia się w żal.

Horoskop na sobotę dla Baranów Najbliższy czas będzie wielkim testem dla Baranów. Nie bój się eksperymentować, ale podejmuj decyzje szybciej. Zbyt długie wahania sprawiają, że nawet dobre początkowo decyzje i obiecujące inicjatywy nie mogą się spełnić. Podróżuj, jeśli tylko masz okazję. Próbuj poznawać nowych ludzi. Im więcej uzyskasz inspiracji, tym lepiej dla ciebie. Pamiętaj jednak, by z tyłu głowy kontrolować najważniejsze cele. Wszystko, co robisz, powinno służyć wyższemu celowi. Zrealizowanie wyższego celu da ci poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.

Porada z horoskopu na jutro (4.12.2021) dla Baranów: Szanuj siebie, wtedy inni będą Cię szanowali.

Horoskop na jutro (4.12.2021) dla Byków Byki wrócą do rzeczywistości, staną się racjonalne, chłodno obliczą, co im się bardziej opłaca. Zachowają swój urok osobisty, lecz zastanowią się trzy razy nad działalnością społeczną czy charytatywną, stracą też zaufanie do ludzi, którym wcześniej zawierzyły. Zapowiada, że taka sceptyczna postawa okaże się dla Byków korzystna. Wszelkie zmiany, jakich dokonają Byki, będą rozsądne i pomyślne dla tych upartych, lecz w gruncie rzeczy pomocnych i współczujących.

Porada z horoskopu na jutro (4.12.2021) dla Byków: Twoje życie jest dokładnie takie, jak Twoje codzienne spostrzeżenia. Przeanalizuj je.

Horoskop dzienny na sobotę dla Bliźniąt W najbliższym czasie Bliźnięta szczególnie muszą dopilnować zamknięcia starych projektów, zanim zaczną nowy, bo po spróchniałych schodach wysoko nie zajdą. A właśnie z kończeniem projektów Bliźnięta mają kłopoty, brakuje im wytrwałości.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Nie szukaj dziury w całym.

Horoskop na sobotę dla Raków W styczniu Rakom będzie się dobrze wiodło w każdej dziedzinie. Jowisz w Koziorożcu jest im ogólnie przychylny. Rakom nie zabraknie wyczucia, żeby wybrać słuszną ścieżkę, o co zadba Neptun w sekstylu do Merkurego już niedługo. Z kolei koniunkcja z Saturnem i Plutonem daje Rakom ochronę.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Skup się na przyjaźniach – trwałe przyjaźnie będą ogromnym wsparciem w twoim życiu.

Horoskop na jutro (4.12.2021) dla Lwów Praktyczne i odpowiedzialne Lwy będą mogły nieco poluzować gorsety narzuconych sobie wymagań i częściej oddawać się przyjemnościom. Stała i wytrwała praca to gwarancja osiągnięcia zamierzonych celów, jednak dla równowagi konieczne jest także poświęcenie części czasu na relaks, którego w ostatnich tygodniach u Lwów nie było wiele. Pozostające w związkach Lwy powinny też zwrócić więcej uwagi na potrzeby swojego partnera – może się on czuć ostatnio nieco zaniedbany. Kolejny czas będzie dla osób spod znaku Koziorożca odpowiednim czasem na podejmowanie ważnych decyzji.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Wszystko tkwi w okrągłym cyklu. Konsekwencje wreszcie cię dopadną - będą to zarówno nagrody, jak i koszty.

Horoskop na sobotę dla Panien Panny poczują się nieco osamotnione. Rutyna, brak większych perspektyw na zmianę zaczną je dobijać. Myśl o tym, że wiele decyzji już zapadło, może je doprowadzić do szału. Na szczęście pod koniec miesiąca przyjdzie tak długo wyczekiwana nadzieja na lepsze jutro.

Porada z horoskopu na sobotę dla Panien: Doceń i pochwal bliskie Ci osoby.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag Horoskop dla Wag to kampania sugestii dotyczących oczyszczenia się ze wszystkich złych energii, jakie Wagi nagromadziły w ostatnim czasie. Tęsknota, zazdrość, przemęczenie, nadmierne wyrzuty sumienia - musisz pozbyć się wszystkiego, co cię blokuje. Wbrew pozorom to możliwe, nawet jeśli masz za sobą szereg trudnych i złożonych doświadczeń. Zaakceptuj swoje błędy i porażki, pamiętaj też, że karty losu co chwilę się odmieniają. Jeszcze wrócisz do równowagi, musisz jednak dać sobie czas.

Porada z horoskopu na jutro (4.12.2021) dla Wag: Przeszkody są na każdej drodze.

Horoskop dzienny na sobotę dla Skorpionów Skorpiony w najbliższym czasie będą zajmować się globalnymi problemami świata, charytatywnością, ale nie staną na czele walki, nie są wojownikami. Najwięcej uwagi poświęcą utrzymaniu swojego komfortu i domowi, chociaż nie są wielkimi domatorami. W pracy czy nauce zachowają rozsądną równowagę, czasem tylko ,,skokowo” wysilając się na większą fatygę. Kłopoty finansowe Skorpionom nie grożą.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Niektóre szanse należy dozować.

Horoskop dzienny na sobotę dla Strzelców Strzelce powinny być czujne i mieć oczy szeroko otwarte - zarówno szanse, jak i zagrożenia przyjdą z najmniej oczekiwanej strony. Samotne Strzelce, jeśli nie przegapią otrzymywanych sygnałów, mogą spotkać na swojej drodze osobę, która wniesie do ich życia powiew świeżości, a także wypełni lukę samotności. Będzie to również dobry moment dla Strzelców na przeanalizowanie i spisanie tego, co chcą osiągnąć w najbliższym czasie - na polu zawodowym, prywatnym, ale także jeśli chodzi o doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie pasji. Najbliższe dni nadadzą się do dbania o swoje hobby lub znalezienie zupełnie nowej zajawki.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Nie ignoruj delikatnych sygnałów, jeśli są wysyłane stale.

Horoskop na jutro (4.12.2021) dla Koziorożców Niedługo Koziorożce czeka porządna, systematyczna praca, która dopiero z czasem przyniesie efekty. Zwykle trochę lekkomyślne, ceniące wolność, skłonne do zabawy Koziorożce staną się odpowiedzialne, wytrwałe i ostrożne. Nie powinny się jednak zrażać, bo dzięki barierom rozwiną się i nabiorą doświadczenia. A gdy pokonają trudności, zwycięstwo będzie im lepiej smakować.

Porada z horoskopu na jutro (4.12.2021) dla Koziorożców: Musisz uzbroić się w cierpliwość.

