Jeździsz komunikacją miejską? Uważaj - możesz zarazić się nie tylko koronawirusem czy grypą JK

Zmiany pogody powodują spadek odporności. Osłabiony organizm jest znacznie bardziej podatny na wszelkie zarazki, które czyhają m.in. w komunikacji miejskiej. Tramwaje, autobusy i pociągi to siedlisko wirusów, bakterii, grzybów, a nawet pasożytów. Jesteś pasażerem? Uważaj, by nie złapać pasażera na gapę! Oto, czym możesz się zarazić, a nie jest to wyłącznie koronawirus. Zobacz na kolejnych zdjęciach w galerii.