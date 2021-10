Horoskop dzienny na jutro (16.10, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 16.10.2021. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 16.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wodników

Wodniki będą przesadnie skoncentrowane na sobie, skłonne do narzekania i hipochondrii. Te sposoby zwracania na siebie uwagi nie są jednak skuteczne – mogą jedynie skutecznie zrazić do nas innych. Już bliski czas pozwoli jednak Wodnikom wziąć się w garść i spojrzeć na życie z większym optymizmem. Warto wykorzystać ten zastrzyk energii na realizację od dawna odkładanych osobistych planów. Może to pora na wyjazd… z kimś jeszcze?

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Jeśli masz długi, spłać je. Będziesz sobie wdzięczny za odzyskaną stabilność.

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb Ryby będą mieć nastrój w kratkę, ledwo poprawi im się humor, zaraz coś go zepsuje. Układ gwiazd jest jednak korzystny. To skutek życiowej lekcji, którą muszą przerobić, jej celem jest dystans do opinii innych i gotowość na zmiany. Ryby mogą być narażone na plotki, co dla dbających o swój wizerunek nie jest łatwe.

Porada z horoskopu na jutro (16.10.2021) dla Ryb: Weź głęboki oddech, zanim zdecydujesz się na coś, po czym nie ma odwrotu.

Horoskop dzienny na sobotę dla Baranów Barany będą postawione przed ogromnymi wyzwaniami. Ich życie z całą pewnością ulegnie zmianie – wszystko dlatego, że pewne decyzje, podjęte przed laty, przyniosą owoce. Innymi słowy, zbierzecie żniwa po dawnych działaniach. Być może będą to skończone studia, być może będzie to decyzja, co zrobić ze związkiem albo zmienić pracę. Jedno jest pewne – trzeba być psychicznie przygotowanym na duże zmiany. Pewien rozdział już na zawsze zostanie zamknięty. Otworzy się nowy. Czy będzie dobry? Wszystko zależy od tego, czy wcześniej występowała odwaga w podejmowaniu słusznych, choć trudnych decyzji. Jeśli mimo strachu, ogromu przeciwności i pokus, słuszna droga została zachowana to można spodziewać się nagrody.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Cokolwiek się zdarzyło, to ty decydujesz o tym, w jaki sposób cię stworzy.

Horoskop na jutro (16.10.2021) dla Byków Zdrowie Byków może się delikatnie zachwiać – w głównej mierze przez głupie wybryki osób spod tego znaku. Zarywanie nocy i używki to nie najlepszy sposób na szybkie rozwiązanie swoich problemów. Lepiej skupić się na realnym wzmocnieniu ciała i ducha. Dzięki temu szybciej uda się dotrzeć do miejsca, w którym będzie szczęście i spełnienie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Bądź swoim najlepszym opiekunem.

Horoskop dzienny na sobotę dla Bliźniąt Mimo trudności, które w ostatnim czasie są chlebem powszednim niemal każdego z nas, gwiazdy dodadzą Bliźniętom wiatru w żagle. Promienie słońca wpadające przez okno dodadzą energii na realizację tych spraw, które ciągle były odkładane na później. Kurs językowy online? Świetny pomysł! Stworzenie domowej mini-siłowni? Czemu nie. Zaopatrzenie biblioteczki o książki, które dotąd wydawały się zbyt "trudne", za grube i niezrozumiałe? To czas właśnie na podejmowanie takich kroków i zmianę sposobu myślenia. Zastrzyk energii pomoże przetrwać nie tylko trudne dni, ale w dodatku zostanie z Bliźniętami na następne tygodnie, napędzając do kolejnych wyzwań i zmian - zarówno tych małych, jak i dużych.

Porada z horoskopu na jutro (16.10.2021) dla Bliźniąt: Ryzykuj, ale najpierw dobrze oceń ryzyko.

Horoskop dzienny na sobotę dla Raków Warto postarać się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądać Facebooka, nie dodawać zdjęć na Instagram. Zamiast tego niech Raki pospacerują, zastanowią się nad tym, co sprawia im prawdziwą i ogromną przyjemność. Gwiazdy zachęcają do takich eksperymentów! Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Porada z horoskopu na jutro (16.10.2021) dla Raków: Ukrywaniem prawdy krzywdzisz tylko siebie.

Horoskop dzienny na sobotę dla Lwów Lwy odczują tęsknotę za minionym. Będą koniecznie chciały wrócić do tego, co przepadło już bezpowrotnie. Wszystko dlatego, że Lwy znajdą się w sytuacji, do której nie są przyzwyczajone, a która – początkowo! - będzie wydawała się gorsza niż ta, jaką znają z przeszłości. Chaos, który ogarnie Lwy, należy po prostu wytrzymać. Czasami po rezygnacji ze starego trzeba długo czekać na nowe. Z drugiej strony Lwy będą czuły dużo wsparcia od bliskich im osób. Warto w trudnych chwilach zwrócić się do przyjaciół – nie zawiodą, pomogą i odgonią złe myśli.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Zazwyczaj to najbardziej manipulowani twierdzą, że nikt nimi nie manipuluje.

Horoskop na jutro (16.10.2021) dla Panien Panny powinny odsapnąć i zdystansować się do ostatnich przeżyć. Emocje nie są zawsze dobrym doradcą – nawet jeśli romantyczna natura podpowiada coś innego. Trzeba pamiętać o tym, że na wszystko jest czas. Jeśli Panny są zagubione, przyda im się przestrzeń. To właśnie dzięki niej będą mogły znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W tłumie i hałasie nie odnajdą siebie.

Porada z horoskopu na jutro (16.10.2021) dla Panien: Nigdy nie rób więcej dla kogoś, kto niewiele robi dla ciebie.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag Wagi będą miały swój sukces. Wreszcie uda się odwrócić nieprzychylną sytuację. Dojście do tego etapu wcale nie jest proste. Właśnie dlatego pamiętaj o swoim trudnym początku – nie popełniaj błędów, które kiedyś wrzuciły Cię w przepaść. Daj sobie czas na odbudowanie swoich sił. Poczujesz się lepiej i uda Ci się uwierzyć w swoje własne siły. Pamiętaj – nie wszystko zależy od Ciebie.

Porada z horoskopu na jutro (16.10.2021) dla Wag: Echo Twoich działań oddziałuje na innych.