Hollywood: Rewolucja w przyznawaniu Oscarów. Kandydat do "najlepszego filmu" będzie musiał spełniać standardy. Dlaczego? Jakie? Od kiedy?

Aby móc móc kandydować do Oscara w 2024 r. film będzie musiał spełniać dwa z czterech z poniższych standardów:

„Przysłona (kamery, aparatu) musi się poszerzyć, aby odzwierciedlić naszą różnorodną globalną populację zarówno w tworzeniu filmów, jak i wśród widzów, którzy się z nimi łączą. Akademia jest zobowiązana do odegrania istotnej roli w urzeczywistnianiu tego planu” - oświadczyli prezes Akademii David Rubin i dyrektor generalny Akademii Dawn Hudson. „Wierzymy, że te standardy będą katalizatorem długotrwałych, istotnych zmian w naszej branży” - czytamy w oświadczeniu Akademii przyznającej najważniejsze nagrody filmowe na świecie.

Amerykańska Akademia Sztuki i Nauki Filmowej przyznająca Oscary ogłosiła właśnie nowe standardy reprezentacji i kwalifikacji do Oscarów w kategorii "najlepszy film". Standardy te mają zachęcać do "sprawiedliwej reprezentacji na ekranie i poza nim, aby lepiej odzwierciedlać różnorodność widzów oglądających filmy". Zaczną obowiązywać w 2024 r.

Co najmniej dwa z następujących kreatywnych stanowisk kierowniczych i szefów działów - dyrektor obsady, operator, kompozytor, projektant kostiumów, reżyser, montażysta, fryzjer, charakteryzator, producent, scenograf, dekorator scenografii, dźwięk, kierownik efektów wizualnych, scenarzysta - następujące grupy niedoreprezentowane: kobiety, grupa rasowa lub etniczna, LGBTQ+, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niesłyszące lub niedosłyszące.

Co najmniej 30% wszystkich aktorów w rolach drugoplanowych pochodzi z co najmniej dwóch z następujących niedostatecznie reprezentowanych grup: kobiety, grupa rasowa lub etniczna, LGBTQ+, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niesłyszące lub niedosłyszące.

Co najmniej jeden z głównych aktorów lub znaczących aktorów drugoplanowych pochodzi z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej.

Co najmniej 30% ekipy filmowej pochodzi z następujących niedostatecznie reprezentowanych grup: kobiety, grupa rasowa lub etniczna, LGBTQ+, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niesłyszące lub niedosłyszące.

Co najmniej sześć innych członków załogi / zespołu i stanowisk technicznych (z wyłączeniem asystentów produkcji) pochodzi z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej. Te stanowiska obejmują między innymi First AD, Gaffer, Script Supervisor itp.

Co najmniej jedno z tych stanowisk musi należeć do następującej niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej.

Główne studia/dystrybutorzy muszą mieć merytoryczne, stałe płatne praktyki/staże, w tym niedostatecznie reprezentowane grupy (muszą również obejmować grupy rasowe lub etniczne) w większości z następujących działów: produkcja / rozwój, produkcja fizyczna, postprodukcja, muzyka, efekty wizualne , przejęcia, sprawy biznesowe, dystrybucja, marketing i reklama.

Mini-duże lub niezależne studia/dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwóch praktykantów / stażystów z powyższych niedostatecznie reprezentowanych grup (co najmniej jeden z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej) w co najmniej jednym z następujących działów: produkcja / rozwój, produkcja fizyczna , postprodukcja, muzyka, efekty wizualne, przejęcia, sprawy biznesowe, dystrybucja, marketing i reklama.

Firma zajmująca się produkcją, dystrybucją i/lub finansowaniem filmu oferuje szkolenia i/lub możliwości pracy w celu rozwijania umiejętności poniżej linii dla osób z następujących niedostatecznie reprezentowanych grup: kobiety, grupa rasowa lub etniczna, LGBTQ+, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub fizycznych lub osoby niesłyszące lub niedosłyszące.